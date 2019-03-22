YG今日召开股东大会，只开了15分钟！梁铉锡连任代表制作人、亲弟梁珉锡连任代表理事！
明星 2019年3月22日 星期五13:33 Yuan
股东大会前，梁珉锡也面对媒体表达立场，并提到会尽全力维护股东的利益。
BIGBANG前成员胜利因「Burning Sun夜店门」爆发出的种种丑闻而成为舆论焦点，在丑闻曝光后，YG娱乐的股价就开始暴跌近30％，不到一个月的时间，YG市值已经蒸发约2400亿韩币。
在今日，YG举行了股东大会，在仅长15分钟的会议上，梁铉锡确定连任代表制作人；亲弟梁珉锡连任YG、YG PLUS代表理事。股东大会前，梁珉锡面对媒体表达立场，针对目前YG接受国税厅大规模的税务调查，他表示：「目前正在接受调查，无法告知太多，我们非常重视社会责任的问题。」对於一系列的事件，导致股价暴跌等问题，梁珉锡也透露：「会尽全力维护股东的利益，日后也会按照日程的安排，努力提升股东们的权益。」
根据MBCNews报导，国税厅正在对YG的「境外逃税」嫌疑进行调查，同时也对梁铉锡个人税务问题也在进行调查中。据悉，YG在过去三年里每年的销售额在3000亿韩币左右，目前国税厅方面怀疑YG将海外公演的收益缩水申报，将海外公演收益转入旗下艺人收益中，以减少销售额申报的可能性。
（图：TVDaily、MBC）
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