勝利首次承認嫌疑：「夜店違法申報，事前知情」逃稅規模或超8億

昨日，勝利在警方調查中承認，對於將夜店申報為一般飲食店的事早已知情，而後者的稅率比前者要低。
3月21日，首爾地方員警廳廣域搜查隊已違反食品衛生法的嫌疑對勝利追加立案，進行了非公開傳喚調查，勝利在陳述中表示，之前就知道把夜店Monkey Musume登記為「一般飲食店」可能引起法律問題，並稱周邊夜店也都登記為「 一般飲食店」、「照相館」等其他業種，自己只是照做，被揭發後已經修正。
Monkey Musume是勝利和YURI Holdings代表劉仁錫一起開的夜店，2016年開業時就被周邊店鋪舉報過，警方以違反食品衛生法的嫌疑立案調查了營業負責人，江南區廳對其處以罰款4080萬韓元。
同日，JTBC《李奎延的聚光燈》公開了了對曾在該夜店擔任代表的人士的採訪：「因為是勝利的店，很多來看演唱會的中國有錢人都來這裡喝酒，一出手就花掉上千萬、上億韓元。 一口氣點30瓶180萬元的香檳，還有7000萬的香檳。 」節目組推測，Monkey Musum開業的2年間逃稅金額可能超過8億韓元。
（圖源：KSD，《李奎延的聚光燈》節目截圖）
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