胜利首次承认嫌疑：「夜店违法申报，事前知情」逃税规模或超8亿
明星 2019年3月22日 星期五10:37 Sani
昨日，胜利在警方调查中承认，对於将夜店申报为一般饮食店的事早已知情，而后者的税率比前者要低。
3月21日，首尔地方员警厅广域搜查队已违反食品卫生法的嫌疑对胜利追加立案，进行了非公开传唤调查，胜利在陈述中表示，之前就知道把夜店Monkey Musume登记为「一般饮食店」可能引起法律问题，并称周边夜店也都登记为「 一般饮食店」、「照相馆」等其他业种，自己只是照做，被揭发后已经修正。
Monkey Musume是胜利和YURI Holdings代表刘仁锡一起开的夜店，2016年开业时就被周边店铺举报过，警方以违反食品卫生法的嫌疑立案调查了营业负责人，江南区厅对其处以罚款4080万韩元。
同日，JTBC《李奎延的聚光灯》公开了了对曾在该夜店担任代表的人士的采访：「因为是胜利的店，很多来看演唱会的中国有钱人都来这里喝酒，一出手就花掉上千万、上亿韩元。 一口气点30瓶180万元的香槟，还有7000万的香槟。 」节目组推测，Monkey Musum开业的2年间逃税金额可能超过8亿韩元。
（图源：KSD，《李奎延的聚光灯》节目截图）
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