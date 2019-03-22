韓劇 耀眼눈이부시게 - 活在當下最耀眼

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（重雷，慎入）不曉得有多少劇飯被《耀眼》的最終篇催淚？幾乎是水龍頭沒關好，一直滴滴流。非常替劇組們高興，大結局刷新JTBC月火線最高收視記錄。

這部劇直到第10集的大逆轉，所有前面bug都得到合理的解釋。一個得阿茲海默症的老人做的夢。於是再回頭去看前面金惠子面對網路直播鏡頭很認真的說，我真的才25歲時的神情，格外動容。



金惠子的一生，是為兩個男人而活。雖然她覺得也是為自己而活。或者她覺得為了所愛的人而活，就是為自己而活。有點饒舌，對嗎？所以，若最後也忘記自己，該是一種呼應吧？



直到完結後，才覺得這部應該不算奇幻劇，什麼時間回轉的手錶，一直回溯時間救爸爸免於車禍意外，因重複而變老都是金惠子內心想要改變卻無力的過去。所有發生在孝子館的人事物，都在後面得到完整的交待，最後2集是精華、也是最感人肺腑的。安內相大叔和金惠子女士那場掃雪戲，太悲催了。



《耀眼》除了編導給力外，所有演員演繹也超入戲。尤其靈魂人物金惠子女士前面幾集揣摩有25歲靈魂的戲，完全有韓志旼演繹的神情、肢體動作。她的演技豐厚了這個活得耀眼的老人。她的聲音溫柔又充滿感情，聽著她的OS內心也被牽動著。



人生總會有不幸也會有幸福的時候，雖是一場幻夢，但我們都來到這個世界，必有存在價值和意義。想到在臉書流動狀態看到的一句話，不因細小而卑微、只因存在而偉大。我們都是獨一無二的存在。我們有資格享受這世界的美好，即使是苦難那也是一種生命的體驗。不要活在後悔的過去、及不安的未來。不幸是顯而易見，幸福卻難以察覺。因此，我們該時時學習，如何活在當下，耀眼的過每一天。這是金惠子女士用她的一生傳達給我們的。



最後，不論你妳現在幾歲？到老去、死亡的這段人生，還是可以由你妳來決定、揮灑。不要覺得都幾歲人了，什麼時候開始都來得及，下一秒永遠都是新的。在不傷害人、不危害社會的前提下，想做什麼就去做。活在當下，最耀眼。20190321

#韓志旼和南柱赫竟超CP的。南柱赫演技大躍進。

#孫浩俊的憨傻搞笑很搶眼，和金佳恩也很配。

#回到現實的孝子館的代表等一夥人角色轉換得太搞笑了。

#照顧阿茲海默病人很辛苦。

#不幸是顯而易見，幸福卻難以察覺 - 出自與神聊天一書

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