罗PD团队将推出《姜食堂》第2季！预计5月拍摄、6月首播 正在商讨出演者行程 东方神起 & Super Junior共同成为印尼旅游业代言人！已前往当地录制节目 《她的私生活》公开金材昱&朴敏英首波剧照及双人海报！「我称之为爱情 世间称之为追星」 胜利首次承认嫌疑：「夜店违法申报，事前知情」逃税规模或超8亿 Tiffany的真人版长发公主造型登上热搜：又美出了新高度！ 这样谁还敢加入4月音源大战！BTS防弹少年团、TWICE、IZ*ONE、EXO CHEN 法院决定逮捕郑俊英：「避免毁灭证据」 期待！吴娜拉＆李施彦将客串《加油吧威基基 2》 名为丹尼尔的帅哥怎能漏掉他？ 《钱力游戏》终於出现丹尼尔・海尼 韩剧 耀眼눈이부시게 - 活在当下最耀眼 热门神剧《耀眼》差点夺冠，只输给了周末长剧《我唯一的守护者》一点点～ 91 LINE 纷纷入伍 Highlight 孙东云 5 月成为义警！ 《PRODUCE X 101》新一批学员的帅照曝光：最后一位神似L+黄旼炫！ 「咖啡业界的Apple」Blue Bottle Coffee蓝瓶咖啡上半年进驻首尔 国民制作人代表李栋旭＋练习生登场！《Produce X 101》最新主题曲看了吗？ 韩国计程车 X Kakao推出「韩国版Uber」Waygo，更为女性专设Waygo Lady！ FNC与崔钟训解约：「立场反覆变化，无法维持信任关系！」

（重雷，慎入）不晓得有多少剧饭被《耀眼》的最终篇催泪？几乎是水龙头没关好，一直滴滴流。非常替剧组们高兴，大结局刷新JTBC月火线最高收视记录。

这部剧直到第10集的大逆转，所有前面bug都得到合理的解释。一个得阿兹海默症的老人做的梦。於是再回头去看前面金惠子面对网路直播镜头很认真的说，我真的才25岁时的神情，格外动容。



金惠子的一生，是为两个男人而活。虽然她觉得也是为自己而活。或者她觉得为了所爱的人而活，就是为自己而活。有点饶舌，对吗？所以，若最后也忘记自己，该是一种呼应吧？



直到完结后，才觉得这部应该不算奇幻剧，什么时间回转的手表，一直回溯时间救爸爸免於车祸意外，因重复而变老都是金惠子内心想要改变却无力的过去。所有发生在孝子馆的人事物，都在后面得到完整的交待，最后2集是精华、也是最感人肺腑的。安内相大叔和金惠子女士那场扫雪戏，太悲催了。



《耀眼》除了编导给力外，所有演员演绎也超入戏。尤其灵魂人物金惠子女士前面几集揣摩有25岁灵魂的戏，完全有韩志旼演绎的神情、肢体动作。她的演技丰厚了这个活得耀眼的老人。她的声音温柔又充满感情，听著她的OS内心也被牵动著。



人生总会有不幸也会有幸福的时候，虽是一场幻梦，但我们都来到这个世界，必有存在价值和意义。想到在脸书流动状态看到的一句话，不因细小而卑微、只因存在而伟大。我们都是独一无二的存在。我们有资格享受这世界的美好，即使是苦难那也是一种生命的体验。不要活在后悔的过去、及不安的未来。不幸是显而易见，幸福却难以察觉。因此，我们该时时学习，如何活在当下，耀眼的过每一天。这是金惠子女士用她的一生传达给我们的。



最后，不论你你现在几岁？到老去、死亡的这段人生，还是可以由你你来决定、挥洒。不要觉得都几岁人了，什么时候开始都来得及，下一秒永远都是新的。在不伤害人、不危害社会的前提下，想做什么就去做。活在当下，最耀眼。20190321

#韩志旼和南柱赫竟超CP的。南柱赫演技大跃进。

#孙浩俊的憨傻搞笑很抢眼，和金佳恩也很配。

#回到现实的孝子馆的代表等一伙人角色转换得太搞笑了。

#照顾阿兹海默病人很辛苦。

#不幸是显而易见，幸福却难以察觉 - 出自与神聊天一书

包子_昕@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻