韩剧 耀眼눈이부시게 - 活在当下最耀眼

（重雷，慎入）不晓得有多少剧饭被《耀眼》的最终篇催泪？几乎是水龙头没关好，一直滴滴流。非常替剧组们高兴，大结局刷新JTBC月火线最高收视记录。
这部剧直到第10集的大逆转，所有前面bug都得到合理的解释。一个得阿兹海默症的老人做的梦。於是再回头去看前面金惠子面对网路直播镜头很认真的说，我真的才25岁时的神情，格外动容。
金惠子的一生，是为两个男人而活。虽然她觉得也是为自己而活。或者她觉得为了所爱的人而活，就是为自己而活。有点饶舌，对吗？所以，若最后也忘记自己，该是一种呼应吧？
直到完结后，才觉得这部应该不算奇幻剧，什么时间回转的手表，一直回溯时间救爸爸免於车祸意外，因重复而变老都是金惠子内心想要改变却无力的过去。所有发生在孝子馆的人事物，都在后面得到完整的交待，最后2集是精华、也是最感人肺腑的。安内相大叔和金惠子女士那场扫雪戏，太悲催了。
《耀眼》除了编导给力外，所有演员演绎也超入戏。尤其灵魂人物金惠子女士前面几集揣摩有25岁灵魂的戏，完全有韩志旼演绎的神情、肢体动作。她的演技丰厚了这个活得耀眼的老人。她的声音温柔又充满感情，听著她的OS内心也被牵动著。
人生总会有不幸也会有幸福的时候，虽是一场幻梦，但我们都来到这个世界，必有存在价值和意义。想到在脸书流动状态看到的一句话，不因细小而卑微、只因存在而伟大。我们都是独一无二的存在。我们有资格享受这世界的美好，即使是苦难那也是一种生命的体验。不要活在后悔的过去、及不安的未来。不幸是显而易见，幸福却难以察觉。因此，我们该时时学习，如何活在当下，耀眼的过每一天。这是金惠子女士用她的一生传达给我们的。
最后，不论你你现在几岁？到老去、死亡的这段人生，还是可以由你你来决定、挥洒。不要觉得都几岁人了，什么时候开始都来得及，下一秒永远都是新的。在不伤害人、不危害社会的前提下，想做什么就去做。活在当下，最耀眼。20190321
#韩志旼和南柱赫竟超CP的。南柱赫演技大跃进。
#孙浩俊的憨傻搞笑很抢眼，和金佳恩也很配。
#回到现实的孝子馆的代表等一伙人角色转换得太搞笑了。
#照顾阿兹海默病人很辛苦。
#不幸是显而易见，幸福却难以察觉 - 出自与神聊天一书
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