這絕對不是合成照！賴冠霖&鄭禹碩讓人衝擊的真實身高XD

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俊男+俊男組合禹碩x冠霖最近正式出道，Wanna One出身的賴冠霖終於和最愛的哥哥PENTAGON禹碩同台了。

從《Produce101》走出來的賴冠霖享有超高人氣和知名度。 團隊解散後經紀公司也為他積極爭取各類資源，再加上此次的小分隊發展，真的是前途無量啊！



而鄭禹碩則是PENTAGON的一員，有著修長的身材和完美的外貌，憑藉著自己的實力和獨特魅力圈粉無數。 就連賴冠霖都在《Produce101》中多次提到他。



組成小分隊的兩人為慶祝出道還亮相了綜藝節目《周間偶像》，沒想到很快網路上就傳出了以下的照片！！



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站在曹世鎬、黃光熙和南昌熙身邊的賴冠霖和鄭禹碩就像巨人一般高大挺拔，就連貼出照片的網友都震驚，為照片起名「令人衝擊的鄭禹碩賴冠霖的真實身高」，一度以為是合成照。 對比之下的黃光熙等人就像小矮人一樣。



賴冠霖和鄭禹碩的官方身高分別為183cm和188cm，都是長腿美男。 黃光熙等人的身高都沒有超過175cm，和兩人比起來有差不多10cm的距離，難怪形成鮮明對比。

「圖：the qoo」

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