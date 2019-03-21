这绝对不是合成照！赖冠霖&郑禹硕让人冲击的真实身高XD

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俊男+俊男组合禹硕x冠霖最近正式出道，Wanna One出身的赖冠霖终於和最爱的哥哥PENTAGON禹硕同台了。

从《Produce101》走出来的赖冠霖享有超高人气和知名度。 团队解散后经纪公司也为他积极争取各类资源，再加上此次的小分队发展，真的是前途无量啊！



而郑禹硕则是PENTAGON的一员，有著修长的身材和完美的外貌，凭藉著自己的实力和独特魅力圈粉无数。 就连赖冠霖都在《Produce101》中多次提到他。



组成小分队的两人为庆祝出道还亮相了综艺节目《周间偶像》，没想到很快网路上就传出了以下的照片！！



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站在曹世镐、黄光熙和南昌熙身边的赖冠霖和郑禹硕就像巨人一般高大挺拔，就连贴出照片的网友都震惊，为照片起名「令人冲击的郑禹硕赖冠霖的真实身高」，一度以为是合成照。 对比之下的黄光熙等人就像小矮人一样。



赖冠霖和郑禹硕的官方身高分别为183cm和188cm，都是长腿美男。 黄光熙等人的身高都没有超过175cm，和两人比起来有差不多10cm的距离，难怪形成鲜明对比。

「图：the qoo」

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