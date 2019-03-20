與勝利劃清界線？BIGBANG 經歷、出道日期從個人資料中消失
明星 2019年3月20日 星期三13:40 施乃琪
早在勝利宣告引退的瞬間前，他累積超過十年的一切早已在大眾眼中崩壞，如今似乎也將逐漸從官方資料中正式消失！
從昨天（19 日）開始，若在韓國大型搜尋網站 NAVER 中搜尋勝利，出現在人物百科中的資料簡歷僅顯示生日、身高體重、所獲獎項，至於官方 SNS 頻道也僅剩下從年初就沒有繼續更新的推特。
在這同時，其他 BIGBANG 成員的資料中都有顯示所屬經紀公司與團體（含小分隊），相關網站方面也有各種官方管道，由此可見 YG Entertainment 已在昨天以前處理了勝利的個人資料。
不過若點入勝利的完整介紹，會發現「出道」項目後列出的仍是 2006 年 BIGBANG 的同名單曲，在經歷欄位也顯示「~2019.03 團體 “BIGBANG” 成員」，此外其他細項中也依然有著 BIGBANG 的痕跡，並未完全抹除他曾作為 BIGBANG 一員的事實。
另一方面，由於勝利與搜查機關都申請延後入伍，韓國兵務廳今日就其入伍日期作出裁決，宣布先自原定的 25 日起延後三個月，並透露：「由於搜查機關希望能對義務人（勝利）進行徹底且一貫的調查，因此申請了延後入伍。」而三個月後將視情況決定是否再次延後勝利的入伍日期。
（照片來源：TVDaily、NAVER）
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