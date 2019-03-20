与胜利划清界线？BIGBANG 经历、出道日期从个人资料中消失
明星 2019年3月20日 星期三13:40 施乃琪
早在胜利宣告引退的瞬间前，他累积超过十年的一切早已在大众眼中崩坏，如今似乎也将逐渐从官方资料中正式消失！
从昨天（19 日）开始，若在韩国大型搜寻网站 NAVER 中搜寻胜利，出现在人物百科中的资料简历仅显示生日、身高体重、所获奖项，至於官方 SNS 频道也仅剩下从年初就没有继续更新的推特。
在这同时，其他 BIGBANG 成员的资料中都有显示所属经纪公司与团体（含小分队），相关网站方面也有各种官方管道，由此可见 YG Entertainment 已在昨天以前处理了胜利的个人资料。
不过若点入胜利的完整介绍，会发现「出道」项目后列出的仍是 2006 年 BIGBANG 的同名单曲，在经历栏位也显示「~2019.03 团体 “BIGBANG” 成员」，此外其他细项中也依然有著 BIGBANG 的痕迹，并未完全抹除他曾作为 BIGBANG 一员的事实。
另一方面，由於胜利与搜查机关都申请延后入伍，韩国兵务厅今日就其入伍日期作出裁决，宣布先自原定的 25 日起延后三个月，并透露：「由於搜查机关希望能对义务人（胜利）进行彻底且一贯的调查，因此申请了延后入伍。」而三个月后将视情况决定是否再次延后胜利的入伍日期。
（照片来源：TVDaily、NAVER）
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