BIGBANG T.O.P被指享受特惠病假 龍山區廳：正常病假

作為社會勤務要員BIGBANG成員T.O.P被指在服役期間使用了额定病假的3倍天數，又一次引發了民眾的關注。
MBC《News Desk》詳細討論了「藝人兵」的鬆散病假管理，T. O.P被點名報道。 作為義警服役的T.O.P在警隊期間被查出曾涉嫌吸食大麻而被警隊除名，之後重新作為社會勤務要員繼續服役，因社會勤務要員和上班族一樣有規定的上下班時間，當時坊間就覺得他反倒去了更加舒適的環境服役。
就在T.O.P安靜服役時，又被媒體翻出他違規使用病假的消息。 患有恐慌障礙的T.O.P請病假也在情理之中，為何會被媒體報道呢？ 根據韓國兵役法規定，服役期間有30天的病假，請假時需要提交醫院出具的診斷書。 連請2天以上的病假必須出具醫院證明。 雖然即使請假一天也需要有證明，但若監督者允許，可省去這一環節。 然而T.O.P從去年1月到9月期間共申請了8次單日病假，卻從未交過醫院證明，因此《News Desk》指出雖然有督導允許，但他是否真的生病外界也無從得知。
去年10月，金炳基議員辦公室就向龍山區廳申請查看病假資料，此後T.O.P所有的單日病假都有了病假條。 《News Desk》也稱之前缺乏證據資料的病假管理制度過於鬆散，讓不少普通士兵很是不滿。
其實關於文藝兵的特惠風波一直就未真正平息過，從很久之前就有例子。 2012年，Rain因為使用了比普通士兵多出2倍的71天休假成為眾矢之的，這之後休假制度有所調整。 同年，Se7en和歌手生菜服役期間出現在按摩房而引發了爭議，國防部就此廢除文藝兵制度。
對於《News Desk》報導的T.O.P的病假特惠事件，龍山區廳否認，稱「龍山區廳並未特別準許藝人的病假申請。 單日病假並非一定要醫院證明，T.O.P在使用兩天以上的病假時也交了診斷書，事由表哪怕是單日假也都交了。 他交了所有需要的資料，這是正常的病假。 」。
「圖：《News Desk》」
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