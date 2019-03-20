BIGBANG T.O.P被指享受特惠病假 龙山区厅：正常病假

作为社会勤务要员BIGBANG成员T.O.P被指在服役期间使用了额定病假的3倍天数，又一次引发了民众的关注。
MBC《News Desk》详细讨论了「艺人兵」的松散病假管理，T. O.P被点名报道。 作为义警服役的T.O.P在警队期间被查出曾涉嫌吸食大麻而被警队除名，之后重新作为社会勤务要员继续服役，因社会勤务要员和上班族一样有规定的上下班时间，当时坊间就觉得他反倒去了更加舒适的环境服役。
就在T.O.P安静服役时，又被媒体翻出他违规使用病假的消息。 患有恐慌障碍的T.O.P请病假也在情理之中，为何会被媒体报道呢？ 根据韩国兵役法规定，服役期间有30天的病假，请假时需要提交医院出具的诊断书。 连请2天以上的病假必须出具医院证明。 虽然即使请假一天也需要有证明，但若监督者允许，可省去这一环节。 然而T.O.P从去年1月到9月期间共申请了8次单日病假，却从未交过医院证明，因此《News Desk》指出虽然有督导允许，但他是否真的生病外界也无从得知。
去年10月，金炳基议员办公室就向龙山区厅申请查看病假资料，此后T.O.P所有的单日病假都有了病假条。 《News Desk》也称之前缺乏证据资料的病假管理制度过於松散，让不少普通士兵很是不满。
其实关於文艺兵的特惠风波一直就未真正平息过，从很久之前就有例子。 2012年，Rain因为使用了比普通士兵多出2倍的71天休假成为众矢之的，这之后休假制度有所调整。 同年，Se7en和歌手生菜服役期间出现在按摩房而引发了争议，国防部就此废除文艺兵制度。
对於《News Desk》报导的T.O.P的病假特惠事件，龙山区厅否认，称「龙山区厅并未特别准许艺人的病假申请。 单日病假并非一定要医院证明，T.O.P在使用两天以上的病假时也交了诊断书，事由表哪怕是单日假也都交了。 他交了所有需要的资料，这是正常的病假。 」。
「图：《News Desk》」
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