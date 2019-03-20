人气女团IZ*ONE出演综艺《Idol Room》录制完毕，将在4月2日首播！ 车太铉退出《Radio Star》 MC阵容仅剩3人 朴志训首波 MV 预告片公开！发片 showcase 门票已火速售罄 太妍新单曲〈四季〉预告连发 华丽配乐＋感性画面构成迷人氛围 胜利首次回应聊天内容：「只是朋友之间的吹嘘，没有性招待」 兵务厅已批准「胜利延期入伍」的申请！入伍时间延期3个月，将继续配合警方调查！ BIGBANG T.O.P被指享受特惠病假 龙山区厅：正常病假 [专访] 天生的画报男子成勋：我就是喜欢不打扮素颜的自己 《大逃脱2》首播2.5%超越第一季，规模全面升级！「未来大学」的秘密到底是什么？ 《触及真心》真正害怕海盗船的是刘寅娜！李栋旭安慰的眼神~❤ 《超人回来了》建厚「继承」民国哥哥称号：新一任「无脚踝Boss」！ 韩剧《耀眼》昨晚完美收官，收视率再创新高，JTBC又一部神剧诞生啦！ Burning Sun确定是毒品窝！ 3职员被捕&40人被立案，李文浩的逮捕申请却被驳回？！ P.O 的真实性格也和形象一样纯真？「该知道的事情我也都知道啦！」 【专访】柳俊烈：充满热情的演技温度 【专访】SHAUN 最爱的音乐人身份是作曲家 崔钟训自省期间点赞去警局照片 网友怒：「真的有反省吗？ 」 BTS防弹少年团出现在《The Simpsons》动画！ARMY也算出场了？ 日本BOICE力挺李宗泫不退团：「4个人一起才是CNBLUE」 MAMAMOO〈gogobebe〉音源、节目成绩都亮眼 回归后首冠迅速入袋！ 韩国Starbucks变色樱花杯：不收对不起自己的钱包啊！

作为社会勤务要员BIGBANG成员T.O.P被指在服役期间使用了额定病假的3倍天数，又一次引发了民众的关注。

MBC《News Desk》详细讨论了「艺人兵」的松散病假管理，T. O.P被点名报道。 作为义警服役的T.O.P在警队期间被查出曾涉嫌吸食大麻而被警队除名，之后重新作为社会勤务要员继续服役，因社会勤务要员和上班族一样有规定的上下班时间，当时坊间就觉得他反倒去了更加舒适的环境服役。



就在T.O.P安静服役时，又被媒体翻出他违规使用病假的消息。 患有恐慌障碍的T.O.P请病假也在情理之中，为何会被媒体报道呢？ 根据韩国兵役法规定，服役期间有30天的病假，请假时需要提交医院出具的诊断书。 连请2天以上的病假必须出具医院证明。 虽然即使请假一天也需要有证明，但若监督者允许，可省去这一环节。 然而T.O.P从去年1月到9月期间共申请了8次单日病假，却从未交过医院证明，因此《News Desk》指出虽然有督导允许，但他是否真的生病外界也无从得知。



去年10月，金炳基议员办公室就向龙山区厅申请查看病假资料，此后T.O.P所有的单日病假都有了病假条。 《News Desk》也称之前缺乏证据资料的病假管理制度过於松散，让不少普通士兵很是不满。

** 每日为你推送爱豆消息 —>立即下载APP

其实关於文艺兵的特惠风波一直就未真正平息过，从很久之前就有例子。 2012年，Rain因为使用了比普通士兵多出2倍的71天休假成为众矢之的，这之后休假制度有所调整。 同年，Se7en和歌手生菜服役期间出现在按摩房而引发了争议，国防部就此废除文艺兵制度。



对於《News Desk》报导的T.O.P的病假特惠事件，龙山区厅否认，称「龙山区厅并未特别准许艺人的病假申请。 单日病假并非一定要医院证明，T.O.P在使用两天以上的病假时也交了诊断书，事由表哪怕是单日假也都交了。 他交了所有需要的资料，这是正常的病假。 」。

「图：《News Desk》」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻