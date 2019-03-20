兵務廳已批准「勝利延期入伍」的申請！入伍時間延期3個月，將繼續配合警方調查！
明星 2019年3月20日 星期三11:37 Yuan
原訂25日以現役入伍的勝利，因「Burning Sun夜店門」身負多重嫌疑，在2月27日和3月14日接受了2次警方調查。
而他向媒體表示將誠實接受調查，並和兵務廳遞交了延期入伍的申請。18日，勝利的代理人表示：「勝利已向首爾地方兵務廳遞交了延遲現役入伍的申請。」原本遞交的委託書等資料不足，等資料補充完整後兵務廳也展開討論。
今日，兵務廳方面已批准「勝利延期入伍」的申請，並發表了正式立場提到決定延期的理由，包含「義務人本人為接受調查而遞交了延期入伍的情況」、「調查機關為了徹底調查義務人，向兵務廳提出了延期入伍的情況」、「兵役法第61條和同法施行細則第129條規定，延期了現役入伍的日期（如果延期期限3個月滿後，將根據兵役法的規定，重新決定是否入伍或延期）」、「兵役法第60條和同法施行細則第128條規定：拘留時延期入伍」、「兵役法第61條和同法施行細則第129條規定：其他不得以的理由」。
最後也提及在日後，兵役義務人引起社會紛爭後，如果有逃避性入伍和為進行重要的調查，再調查機關提出要求情況出現時，兵務廳將會利用職權延期義務人入伍時間。
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