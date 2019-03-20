兵务厅已批准「胜利延期入伍」的申请！入伍时间延期3个月，将继续配合警方调查！
明星 2019年3月20日 星期三11:37 Yuan
原订25日以现役入伍的胜利，因「Burning Sun夜店门」身负多重嫌疑，在2月27日和3月14日接受了2次警方调查。
而他向媒体表示将诚实接受调查，并和兵务厅递交了延期入伍的申请。18日，胜利的代理人表示：「胜利已向首尔地方兵务厅递交了延迟现役入伍的申请。」原本递交的委托书等资料不足，等资料补充完整后兵务厅也展开讨论。
今日，兵务厅方面已批准「胜利延期入伍」的申请，并发表了正式立场提到决定延期的理由，包含「义务人本人为接受调查而递交了延期入伍的情况」、「调查机关为了彻底调查义务人，向兵务厅提出了延期入伍的情况」、「兵役法第61条和同法施行细则第129条规定，延期了现役入伍的日期（如果延期期限3个月满后，将根据兵役法的规定，重新决定是否入伍或延期）」、「兵役法第60条和同法施行细则第128条规定：拘留时延期入伍」、「兵役法第61条和同法施行细则第129条规定：其他不得以的理由」。
最后也提及在日后，兵役义务人引起社会纷争后，如果有逃避性入伍和为进行重要的调查，再调查机关提出要求情况出现时，兵务厅将会利用职权延期义务人入伍时间。
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