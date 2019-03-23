【K社韓文小百科】「柴犬的週一」，萌萌的狗狗和髒話竟然有關聯？
生活 2019年3月23日 星期六10:00 Rui
對於學生和上班族來說，星期一絕對是最讓人討厭的一天，還沒從週末的閒暇中緩過神來，什麼，今天又要上班了？
在韓國，對於週一要起早上學上班的惆悵心情，大家喜歡用「柴犬的週一」來表示。 對，就是傻傻、萌萌、土土的狗狗柴犬。 這又是為什麼呢？ 其實柴犬（시바 SHIBA）和髒話XX（SHIBAL）讀音相似，作為文明的我們怎麼能夠出口成「髒」呢？ 於是就有不少網民開始用柴犬來代替XX，這就有了「柴犬的週一」這種說法，用以表示對沉悶的週一的不滿和憤恨~~
XX其實不僅用來表達負面情緒，在過於開心、興奮的情況下也可以使用（當然，我們可是乖寶寶，怎麼能隨便罵髒話呢？ ），相當於感歎詞！週末到了，那就一起用激動的心情來迎接下「柴犬的週末」吧~
週三的時候，望眼欲穿的你~
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這只萌萌的柴犬像不像週末宅在家裡的你呢？ XD
「圖：NATE」
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