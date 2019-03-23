【K社韩文小百科】「柴犬的周一」，萌萌的狗狗和脏话竟然有关联？
生活 2019年3月23日 星期六10:00 Rui
对於学生和上班族来说，星期一绝对是最让人讨厌的一天，还没从周末的闲暇中缓过神来，什么，今天又要上班了？
在韩国，对於周一要起早上学上班的惆怅心情，大家喜欢用「柴犬的周一」来表示。 对，就是傻傻、萌萌、土土的狗狗柴犬。 这又是为什么呢？ 其实柴犬（시바 SHIBA）和脏话XX（SHIBAL）读音相似，作为文明的我们怎么能够出口成「脏」呢？ 於是就有不少网民开始用柴犬来代替XX，这就有了「柴犬的周一」这种说法，用以表示对沉闷的周一的不满和愤恨~~
XX其实不仅用来表达负面情绪，在过於开心、兴奋的情况下也可以使用（当然，我们可是乖宝宝，怎么能随便骂脏话呢？ ），相当於感叹词！周末到了，那就一起用激动的心情来迎接下「柴犬的周末」吧~
周三的时候，望眼欲穿的你~
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这只萌萌的柴犬像不像周末宅在家里的你呢？ XD
「图：NATE」
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