車太鉉火速做出反省&退出節目決定的原因：無顏面對三個孩子！ 韓網民包容回應：支持你
明星 2019年3月18日 星期一09:08 Rui
今年初，兩段有關夜店「BurningSun」的錄影引爆輿論，因涉及BIGBANG成員勝利而吵得沸沸揚揚。 誰也沒想到這兩段錄影在不到2個月的時間裡引發整個韓國娛樂圈的大地震，揪出一連串關於性、謊言、不雅錄影、蔑視法律的重磅內幕。
日前，韓媒又揭發了鄭俊英在內的《兩天一夜》成員聊天群的對話，根據對話顯示，車太鉉、金俊浩等均涉嫌數百萬韓元的非法賭球。 一石激起千層浪，把車太鉉這個國民眼中的好男人推向了輿論的風口浪尖。 隨後車太鉉緊急道歉，並稱：「已認識到自己的不當行為，正在進行深深地反省。 但與報導內容不同的是，沒有去海外去打高爾夫。 而關於高爾夫賭球的金額，只是單純為了比賽的趣味性，錢也在比賽之後就還了回去。 」
車太鉉從出道開始就一直以踏實穩重的形象獲得了廣大民眾的喜愛，2006年與初戀女友結婚後生下了1男2女，出道多年從來沒有緋聞的他也成了觀眾心目中的好男人。 因涉嫌賭球一事而引發熱議的車太鉉在聲明中表示愧對家人，將好好反省。
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沒有參加海外賭球，甚至沒有拿走賭金的車太鉉此時宣佈停止所有活動也是出於對子女與家人以及粉絲的歉意。 不同於其他藝人出事後網路上一面倒的批評和譴責聲，韓國網民顯然對車太鉉的反省包容心更大，不少人留言表示支持，稱：「看KATALK內容就是開玩笑啊 ，這種事情就是一般人也會做吧」、「看到這種新聞讓我很失望，但我還是會等他回歸」等。
「圖：KSD」
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