车太铉火速做出反省&退出节目决定的原因：无颜面对三个孩子！ 韩网民包容回应：支持你

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今年初，两段有关夜店「BurningSun」的录影引爆舆论，因涉及BIGBANG成员胜利而吵得沸沸扬扬。 谁也没想到这两段录影在不到2个月的时间里引发整个韩国娱乐圈的大地震，揪出一连串关於性、谎言、不雅录影、蔑视法律的重磅内幕。

日前，韩媒又揭发了郑俊英在内的《两天一夜》成员聊天群的对话，根据对话显示，车太铉、金俊浩等均涉嫌数百万韩元的非法赌球。 一石激起千层浪，把车太铉这个国民眼中的好男人推向了舆论的风口浪尖。 随后车太铉紧急道歉，并称：「已认识到自己的不当行为，正在进行深深地反省。 但与报导内容不同的是，没有去海外去打高尔夫。 而关於高尔夫赌球的金额，只是单纯为了比赛的趣味性，钱也在比赛之后就还了回去。 」

车太铉从出道开始就一直以踏实稳重的形象获得了广大民众的喜爱，2006年与初恋女友结婚后生下了1男2女，出道多年从来没有绯闻的他也成了观众心目中的好男人。 因涉嫌赌球一事而引发热议的车太铉在声明中表示愧对家人，将好好反省。



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没有参加海外赌球，甚至没有拿走赌金的车太铉此时宣布停止所有活动也是出於对子女与家人以及粉丝的歉意。 不同於其他艺人出事后网路上一面倒的批评和谴责声，韩国网民显然对车太铉的反省包容心更大，不少人留言表示支持，称：「看KATALK内容就是开玩笑啊 ，这种事情就是一般人也会做吧」、「看到这种新闻让我很失望，但我还是会等他回归」等。

「图：KSD」

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