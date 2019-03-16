勝利辭去神隱拉麵代表職務，崔鐘訓等加盟店關門！
明星 2019年3月16日 星期六10:00 Sani
近日勝利曾擔任的神隱拉麵在IG上PO文表示「決定整理和勝利、YURI Holdings的關係」。
神隱拉麵是勝利2017年創立的連鎖品牌，在韓國內外有49家加盟店，勝利曾多次在節目上宣傳並強調：「人們以為藝人的事業只需要他們的名字和臉面就夠了，但我都是親力親為。 」勝利的父母、FTISLAND前成員崔鐘訓等友人也擔任其中幾家分店的老闆。
近日勝利因「性招待」等嫌疑被立案調查，部分消費者對神隱拉麵發起了抵制，多家店主表示銷售額大幅下降。3月14日，神隱拉麵在官方IG上PO出聲明，宣佈全額賠償加盟費2500萬韓元：「李昇炫（勝利）代表因入伍卸任，為維持加盟店穩定營業聘用了新的專業經營者...... 為保護加盟店主和神隱拉麵品牌，決定整理與勝利和YURI Holdings的關係。 」由勝利親友擔任店主的加盟店也決定全部關門，其中也包括被發現在「非法偷拍影片」聊天群組內的崔鐘訓。
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（圖源：IG@aoriramen、seungriseyo，KSD韓星網）
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