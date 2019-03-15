勝利安排「性招待」具體對話曝光：「每個女生一千萬」，性格、年齡可挑選

昨日sisajournal獨家報導了勝利為投資人安排「性招待」的具體對話，其中涉及陪同女性的「價格表」和照片，懷疑勝利安排性招待屬於「習慣性的行為」。
勝利被懷疑2015年為臺灣投資人安排性招待，正在接受調查，並對此表示否認。 但根據sisajournal拿到的對話記錄，勝利2014年在另一次對話中赤裸裸地介紹了性招待的內容：詳細介紹備選女性的照片、年齡、職業和性格，請事業夥伴選擇。 該對話據推測是勝利和A代表一起去印尼之前在挑選同行女性，每名女性「標價」1000萬韓元。
該媒體還拿到了2014年8月勝利和A代表的Kakao Talk對話記錄，以下是其中一部分的原文：
勝利：「代表大人喜歡那種類型的女生？ 」
A代表：「難說哦...... 聽說東南亞男人喜歡白皮膚，要麼清純柔弱膚白型，要麼與之相反性感型。 像OO、◇◇◇、△△△這樣既清純又性感的，或者華麗風女團那樣的...... 那樣的會比較吃得開吧？ 身高160左右，瘦的。 」
推測當時他們要前往印尼，不斷出現為當地要見面的人挑選同行韓國女性的對話，還討論到作為代價要支付女性的錢款：
A代表：「是去印尼的事吧？ 」
勝利：「是的，代表大人。 」
A代表：「會住2或3晚...... 有人打聽說是千萬元左右，可以更低嗎......？ 」
勝利：「明白！ 一個人一千萬對吧，代表大人？ 」
勝利隨後立即上傳多名女性的照片，並介紹她們的個性、類型：
勝利：「1號話很少、喜歡錢，喝酒時不太有魅力，但是很漂亮。 3號既漂亮又開朗，喝酒時也很有趣...... 但缺點是喝醉後會崩壞。 3號很有梗，應該不錯。 」
A代表：「我們需要3號這樣有梗的TT」
勝利：「5號也不錯的！ 」
A代表：「在3號、5號之外，找找真正的演員或歌手志願生裡有沒有不錯的人...... 可以幫助他/她發展，互相給對方需要的東西。 」
目前勝利因接受調查無法聯絡，YG娛樂表示已經解約不便進行回應。
（圖源：sisajournal）
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