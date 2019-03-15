胜利安排「性招待」具体对话曝光：「每个女生一千万」，性格、年龄可挑选

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昨日sisajournal独家报导了胜利为投资人安排「性招待」的具体对话，其中涉及陪同女性的「价格表」和照片，怀疑胜利安排性招待属於「习惯性行为」。

胜利被怀疑2015年为台湾投资人安排性招待，正在接受调查，并对此表示否认。 但根据sisajournal拿到的对话记录，胜利2014年在另一次对话中赤裸裸地介绍了性招待的内容：详细介绍备选女性的照片、年龄、职业和性格，请事业伙伴选择。 该对话据推测是胜利和A代表一起去印尼之前在挑选同行女性，每名女性「标价」1000万韩元。



该媒体还拿到了2014年8月胜利和A代表的Kakao Talk对话记录，以下是其中一部分的原文：

胜利：「代表大人喜欢那种类型的女生？ 」

A代表：「难说哦...... 听说东南亚男人喜欢白皮肤，要么清纯柔弱肤白型，要么与之相反性感型。 像OO、◇◇◇、△△△这样既清纯又性感的，或者华丽风女团那样的...... 那样的会比较吃得开吧？ 身高160左右，瘦的。 」

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推测当时他们要前往印尼，不断出现为当地要见面的人挑选同行韩国女性的对话，还讨论到作为代价要支付女性的钱款：

A代表：「是去印尼的事吧？ 」

胜利：「是的，代表大人。 」

A代表：「会住2或3晚...... 有人打听说是千万元左右，可以更低吗......？ 」

胜利：「明白！ 一个人一千万对吧，代表大人？ 」

胜利随后立即上传多名女性的照片，并介绍她们的个性、类型：

胜利：「1号话很少、喜欢钱，喝酒时不太有魅力，但是很漂亮。 3号既漂亮又开朗，喝酒时也很有趣...... 但缺点是喝醉后会崩坏。 3号很有梗，应该不错。 」

A代表：「我们需要3号这样有梗的TT」

胜利：「5号也不错的！ 」

A代表：「在3号、5号之外，找找真正的演员或歌手志愿生里有没有不错的人...... 可以帮助他/她发展，互相给对方需要的东西。 」

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目前胜利因接受调查无法联络，YG娱乐表示已经解约不便进行回应。

（图源：sisajournal）

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