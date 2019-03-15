韓藝瑟、朱鎮模《Big Issue》畫面剪輯有電影水準，劇情緊湊又有反轉！
韓劇 2019年3月15日 星期五11:17 ZJM
（少量劇透）這部劇是韓藝瑟遭遇醫療事故後的新作品。
上周韓藝瑟和朱鎮模主演的《Big Issue》開播。 過去和現在的兩個事件交叉剪輯，節奏緊湊得同時也將劇情交代得一清二楚。
▶在過去，池秀賢（韓藝瑟飾）是被同行鄙視的日報記者，
朱鎮模飾演跟蹤偷拍的狗仔攝影記者韓碩柱，在調查過程中發現一位醫生長期性地用藥物使得女明星意識昏迷後，強姦女明星。 第1、2集是19禁等級就是因為這個場面。 本來因為這次的獨家報導和獨家圖片，而得以晉升，但隨後劇情立刻發生了180度反轉...
▶在現在，池秀賢（韓藝瑟飾）是飛黃騰達的白領主編。
池秀賢在火車上委託韓碩柱拍攝愛豆賭博的證據，並以尋找韓碩柱女兒的下落作為交易。 韓碩柱為此危險地爬到行駛中的火車外，在車頂從窗外拍攝愛豆賭博，並與發現的保鏢發生了打鬥。 在韓碩柱命懸一線之際，保鏢拽著韓碩柱的圍巾救他，韓碩柱決定縱身一躍。 保安畫風突轉地說：「要死就快點死，為什麼要連累無辜的我，給我留下心理陰影。 」
雖然特效不太逼真，但復古火車、緊張劇情、交叉剪輯、心理戰都有電影般的質感。 兩人互相交織並相克的命運，也吸引觀眾繼續追看。
圖：SBS
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留言/評論
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Yang TzuYi
2019年3月15日 13:45
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這部朱鎮模非常拼，演技也非常好！還不錯看。
2019年3月15日 13:35
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Joanne Ho seems interesting!!
2019年3月15日 13:41