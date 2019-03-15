韩艺瑟、朱镇模《Big Issue》画面剪辑有电影水准，剧情紧凑又有反转！
韩剧 2019年3月15日 星期五11:17 ZJM
（少量剧透）这部剧是韩艺瑟遭遇医疗事故后的新作品。
上周韩艺瑟和朱镇模主演的《Big Issue》开播。 过去和现在的两个事件交叉剪辑，节奏紧凑得同时也将剧情交代得一清二楚。
▶在过去，池秀贤（韩艺瑟饰）是被同行鄙视的日报记者，
朱镇模饰演跟踪偷拍的狗仔摄影记者韩硕柱，在调查过程中发现一位医生长期性地用药物使得女明星意识昏迷后，强奸女明星。 第1、2集是19禁等级就是因为这个场面。 本来因为这次的独家报导和独家图片，而得以晋升，但随后剧情立刻发生了180度反转...
▶在现在，池秀贤（韩艺瑟饰）是飞黄腾达的白领主编。
池秀贤在火车上委托韩硕柱拍摄爱豆赌博的证据，并以寻找韩硕柱女儿的下落作为交易。 韩硕柱为此危险地爬到行驶中的火车外，在车顶从窗外拍摄爱豆赌博，并与发现的保镖发生了打斗。 在韩硕柱命悬一线之际，保镖拽著韩硕柱的围巾救他，韩硕柱决定纵身一跃。 保安画风突转地说：「要死就快点死，为什么要连累无辜的我，给我留下心理阴影。 」
虽然特效不太逼真，但复古火车、紧张剧情、交叉剪辑、心理战都有电影般的质感。 两人互相交织并相克的命运，也吸引观众继续追看。
图：SBS
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