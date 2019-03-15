崔鍾訓兩個月前IG：「我犯了太多罪，今年真的每一天都要打起精神來」網友：「去牢裡打起精神吧！」
明星 2019年3月15日 星期五08:00 Yuan
事件接連爆發，崔鍾訓兩個月前（今年初）的貼文也被翻出，引發了網友們的不滿。
隨著「鄭俊英偷拍女性事件」爆發後，鄭俊英、崔鍾訓等人的「超渣」聊天內容也被公開；之後在SBS晚上八點新聞，又曝光了勝利、鄭俊英、崔鍾訓等人所在的聊天室裡，關於崔鍾訓酒駕（勾>結警察）事情的聊天內容。
在昨日，FNC也聲明全文：「最近被牽連進諸多事件、引起爭議的崔鍾訓，決定從今日起退出FTISLAND。崔
鍾訓對於因其過往不當、羞愧言行而受傷的人表示歉意，對眾多粉絲和樂團成員感到的失望進行深入骨髓的反省，將結束藝人生活，以反省的姿態生活。」
而崔鍾訓今年1月在IG發了一則貼文，被網友翻了出來，他寫下：「我犯了太多罪，今年真的每一天都要打起精神來。」這也讓網友們更表示：「原來自己也知道啊」、「去牢裡打起精神吧」、>「有想要改過自新的意思嗎」、「現在真的反省了嗎」、「真的想贖罪就去監獄吧」、「這個圖哪裡像是在懺悔」等等。
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幫你們想好團名了~Lasamia
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