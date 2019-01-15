光熙成功拉攏姜鎬童、李壽根、金希澈成為左右手，合體怒喊：「無限挑戰！」
綜藝 2019年1月15日 星期二11:01 MiJimin
這一集也是超好笑的～XD，大家覺得《認哥》成員們模仿《無挑》成員像不像呢～？？
上週六《認識的哥哥》（ep.162）邀請到了綜藝大勢偶像黃光熙和P.O，果然是笑點滿滿，尤其是剛退伍的光熙，更是努力燃燒生命的發問、表演，如同紙片人一般的身體，也讓許多網友希望他可以多吃一點，看起來真的太瘦弱了。
＊黃光熙出演《認哥》帶來時下最火的舞蹈表演！開頭霸氣…結尾卻莫名心酸 徐章煇：拜託你吃點東西吧！
而在後半部的第二堂課時，光熙說：「我馬上就要和金泰浩PD見面了。」P.O接著說：「我明天要去見羅PD。」分成了「金泰浩PD」和「羅䁐錫PD」兩派展開對決！
▼選隊員的過程：
光熙先是引進了李壽根，接著又選了姜鎬童，三人聚集在一起，兩位大哥自動將中心C位讓給了光熙，三人對著鏡頭大喊：「無限～挑戰啊啊啊啊啊！」對著金泰浩PD展現出熱情，尤其是姜鎬童特別的認真，徐章煇在後面默默地說：「這程度的話根本是真心了吧！」
最後光熙選了金希澈成為隊員，希澈高興得跳起來，拉著大家一起大喊：「無限～挑戰！」瞬間模仿了盧弘喆，全場瞬間爆笑～XD
▼在遊戲過程中，光熙這一隊的哥哥們，還是持續模仿《無挑》成員的特點，大家覺得像不像呢～！？
前幾日MBC電視台也提到，金泰浩PD將在2019上半年內回歸，不曉得會是什麼樣的內容，又會是怎樣組合的主持群呢？真是太令人期待了！！！
（圖自：JTBC Entertainment）
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