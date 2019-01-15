光熙成功拉拢姜镐童、李寿根、金希澈成为左右手，合体怒喊：「无限挑战！」
综艺 2019年1月15日 星期二11:01 MiJimin
这一集也是超好笑的～XD，大家觉得《认哥》成员们模仿《无挑》成员像不像呢～？？
上周六《认识的哥哥》（ep.162）邀请到了综艺大势偶像黄光熙和P.O，果然是笑点满满，尤其是刚退伍的光熙，更是努力燃烧生命的发问、表演，如同纸片人一般的身体，也让许多网友希望他可以多吃一点，看起来真的太瘦弱了。
＊黄光熙出演《认哥》带来时下最火的舞蹈表演！开头霸气…结尾却莫名心酸 徐章煇：拜托你吃点东西吧！
而在后半部的第二堂课时，光熙说：「我马上就要和金泰浩PD见面了。」P.O接著说：「我明天要去见罗PD。」分成了「金泰浩PD」和「罗䁐锡PD」两派展开对决！
▼选队员的过程：
光熙先是引进了李寿根，接著又选了姜镐童，三人聚集在一起，两位大哥自动将中心C位让给了光熙，三人对著镜头大喊：「无限～挑战啊啊啊啊啊！」对著金泰浩PD展现出热情，尤其是姜镐童特别的认真，徐章煇在后面默默地说：「这程度的话根本是真心了吧！」
最后光熙选了金希澈成为队员，希澈高兴得跳起来，拉著大家一起大喊：「无限～挑战！」瞬间模仿了卢弘喆，全场瞬间爆笑～XD
▼在游戏过程中，光熙这一队的哥哥们，还是持续模仿《无挑》成员的特点，大家觉得像不像呢～！？
前几日MBC电视台也提到，金泰浩PD将在2019上半年内回归，不晓得会是什么样的内容，又会是怎样组合的主持群呢？真是太令人期待了！！！
（图自：JTBC Entertainment）
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