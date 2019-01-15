Super Junior骨灰粉揭愛豆服役內幕！私人派對MC、被逼要女團電話、和上司家屬視訊，這才是他們的服役實況

因韓國兵役的改革，有不少男愛豆麵臨提前入伍的問題，而此時一檔名為「Super Junior骨灰級粉絲口中的愛豆軍隊」錄像在粉絲間引發了熱議。
從畫面和聲音上猜測，同坐的有3位女生，她們都是SJ的骨灰級粉絲，從2012年入伍開始一直聊到了老么圭賢的兵役。 其中一名女生大爆料，稱軍隊裡存在著各種人權問題。 因利特是SJ中最早入伍的，當時的部隊人權還未像近幾年那樣受到重視，剛入伍的他甚至連洗面帶都不能用。 不僅如此他還要替上司的私人家庭活動當主持、午夜被吵醒錄錄影給上級的家人看、被強迫打給銀赫要女團電話號碼（要到號碼之後被要求掛斷），甚至還有成員在洗澡時遭受性騷擾（洗澡被圍觀），厲旭也稱那是在當兵期間讓他最辛苦的事。
晚了幾年入伍的銀赫也遭遇到了類似的事情，有段時間韓網上經常出現「我爸爸/叔叔在部隊裡是高官，所以我和銀赫視訊通話了」的帖子和照片，而這根本就是濫用職權，那些人並非是追星而是把愛豆當成了動物園裡的動物。
因為是藝人的身份，愛豆在兵役問題上也未能得到真正公平公正的對待，哪怕真的是生病被判公益服役，也要遭受異樣的眼光，被指耍特權。 希澈入伍時，利特傷心落淚，當時他就被罵「你怎麼敢哭，你有什麼資格哭？ 別搞得像送他去打仗一樣，他只是個公益兵。 」當藝人們被迫去比原來分配地更加艱苦的地方服役時，民眾又會說「因為你是藝人，所以你要做好榜樣。 」
粉絲們的來信也會成為愛豆們在部隊中被罵的原因，利特曾在給粉絲的信中表示「我一點都不辛苦」，明明是為了讓粉絲安心的話，卻成為了他訓練不認真的證據，被譴責「你在開部隊的玩笑嗎？ 」
不過女粉絲也強調這些都是SJ當兵時的狀況，而現在的部隊情況大有好轉，且還「腹黑」調侃「我家的都已經服完兵役了，所以就沒再關注過。 」甚至稱還在服兵役的圭賢比粉絲還「死忠」，就因為他經常現身SJ成員們的活動。
此前，權志龍在軍隊中也被曝光隱私。 網上曾流傳「GD觀察日記」的內容，圖文並茂的紀錄G-Dragon的身高、體重、刺青、痣的位置，入院服藥狀況甚至是內褲尺寸，全都被記載下來。 據悉，這是在部隊醫院服役的士兵為了討好女友傳給對方，內容卻被女方全傳到網路上。
「圖：PANN、YouTube」
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