Super Junior骨灰粉揭爱豆服役内幕！私人派对MC、被逼要女团电话、和上司家属视讯，这才是他们的服役实况

因韩国兵役的改革，有不少男爱豆面临提前入伍的问题，而此时一档名为「Super Junior骨灰级粉丝口中的爱豆军队」录像在粉丝间引发了热议。
从画面和声音上猜测，同坐的有3位女生，她们都是SJ的骨灰级粉丝，从2012年入伍开始一直聊到了老么圭贤的兵役。 其中一名女生大爆料，称军队里存在著各种人权问题。 因利特是SJ中最早入伍的，当时的部队人权还未像近几年那样受到重视，刚入伍的他甚至连洗面带都不能用。 不仅如此他还要替上司的私人家庭活动当主持、午夜被吵醒录录影给上级的家人看、被强迫打给银赫要女团电话号码（要到号码之后被要求挂断），甚至还有成员在洗澡时遭受性骚扰（洗澡被围观），厉旭也称那是在当兵期间让他最辛苦的事。
晚了几年入伍的银赫也遭遇到了类似的事情，有段时间韩网上经常出现「我爸爸/叔叔在部队里是高官，所以我和银赫视讯通话了」的帖子和照片，而这根本就是滥用职权，那些人并非是追星而是把爱豆当成了动物园里的动物。
因为是艺人的身份，爱豆在兵役问题上也未能得到真正公平公正的对待，哪怕真的是生病被判公益服役，也要遭受异样的眼光，被指耍特权。 希澈入伍时，利特伤心落泪，当时他就被骂「你怎么敢哭，你有什么资格哭？ 别搞得像送他去打仗一样，他只是个公益兵。 」当艺人们被迫去比原来分配地更加艰苦的地方服役时，民众又会说「因为你是艺人，所以你要做好榜样。 」
粉丝们的来信也会成为爱豆们在部队中被骂的原因，利特曾在给粉丝的信中表示「我一点都不辛苦」，明明是为了让粉丝安心的话，却成为了他训练不认真的证据，被谴责「你在开部队的玩笑吗？ 」
不过女粉丝也强调这些都是SJ当兵时的状况，而现在的部队情况大有好转，且还「腹黑」调侃「我家的都已经服完兵役了，所以就没再关注过。 」甚至称还在服兵役的圭贤比粉丝还「死忠」，就因为他经常现身SJ成员们的活动。
此前，权志龙在军队中也被曝光隐私。 网上曾流传「GD观察日记」的内容，图文并茂的纪录G-Dragon的身高、体重、刺青、痣的位置，入院服药状况甚至是内裤尺寸，全都被记载下来。 据悉，这是在部队医院服役的士兵为了讨好女友传给对方，内容却被女方全传到网路上。
「图：PANN、YouTube」
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