泫雅要去中國當網紅了？？雖說SNS照片越來越放飛自我，但還沒到這個地步吧
明星 2019年1月15日 星期二09:15 Rui
「性感小野馬」泫雅要去中國發展了?
日前，一張發佈在微信朋友圈裡的照片引爆熱議，竟是說因談戀愛而被CUBE除名的泫雅要來中國發展，疑似要簽約一家「網紅公司」成為一名中國網紅。
據爆料者貼在朋友圈中的內容顯示，泫雅將於今年3月前往上海舉辦粉絲見面會，且將入駐中國所有的新媒體平臺，成為第一個明星轉KOL（Key Opinion Leader，行銷學概念，指在其領域有號召力， 影響力和相當公信力）的韓國女藝人。
作為曾站在K-POP界巔峰的人物，以SOLO在歌壇征戰的泫雅無論是顏值還是業務能力都超級能扛，吸引了不少粉絲跟隨。 然而去年突然爆出和金曉鐘（E'Dawn）的戀情讓粉絲們備受打擊，直呼被背叛，雖說人氣不至於一落千丈，但也的確受到了重創。
離開CUBE的兩人終於能光明正大地享受愛情了，於是經常在SNS上大秀各種甜蜜照，大有要放飛自己我的跡象，獲得了部分粉絲支持的同時也讓人擔憂「你們還工作嗎？ 」休息了很久的泫雅，至今除了在SNS上曬照片、攜男友拍時尚雜誌之外還沒有其他工作動向。
「圖：新浪微博、泫雅IG」
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