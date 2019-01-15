泫雅要去中国当网红了？？虽说SNS照片越来越放飞自我，但还没到这个地步吧

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「性感小野马」泫雅要去中国发展了?

日前，一张发布在微信朋友圈里的照片引爆热议，竟是说因谈恋爱而被CUBE除名的泫雅要来中国发展，疑似要签约一家「网红公司」成为一名中国网红。



据爆料者贴在朋友圈中的内容显示，泫雅将於今年3月前往上海举办粉丝见面会，且将入驻中国所有的新媒体平台，成为第一个明星转KOL（Key Opinion Leader，行销学概念，指在其领域有号召力， 影响力和相当公信力）的韩国女艺人。



作为曾站在K-POP界巅峰的人物，以SOLO在歌坛征战的泫雅无论是颜值还是业务能力都超级能扛，吸引了不少粉丝跟随。 然而去年突然爆出和金晓钟（E'Dawn）的恋情让粉丝们备受打击，直呼被背叛，虽说人气不至於一落千丈，但也的确受到了重创。



离开CUBE的两人终於能光明正大地享受爱情了，於是经常在SNS上大秀各种甜蜜照，大有要放飞自己我的迹象，获得了部分粉丝支持的同时也让人担忧「你们还工作吗？ 」休息了很久的泫雅，至今除了在SNS上晒照片、携男友拍时尚杂志之外还没有其他工作动向。



「图：新浪微博、泫雅IG」

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