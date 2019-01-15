2019年這些女團面對「七年之癢」會有變動嗎？

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來到2019年，要面對「七年之癢」的團體真不少，其實2012年出道的韓團大概有80個，當中大紅的卻很少，而且都是經歷過磨難才紅起來，來到動盪的關口，他們誰能繼續走下去呢？先跟小編來看看女團的情況吧~

EXID



2012年2月出道。EXID的爆紅被譽為奇蹟，歷經了許多艱苦，她們勝在夠團結。2018年末完整5人回歸，應該也能一起走過關口吧~

AOA



2012年8月出道。草娥退團對AOA是一大打擊，去年5月重新振作以6人體制回歸，不過不能否認，近兩年AOA的聲勢的確下滑不少，加上人氣和資源過於集中雪炫，也令人覺得會和當初的MISS A、4 MINUTE類似。

Hello Venus



2012年5月出道,卻未有大紅過，連一位都未曾拿下過。2017年1月推出第6張迷你專輯《Mystery of VENUS》後，成員都有出演音樂劇等活動，團體則多是單曲，前景不明朗。

Crayon Pop



2012年7月出道，起初不算突出。2013年以《Bar Bar Bar》的「直列五汽缸舞」紅遍韓國，聲勢卻未有持續。2017年成員昭燏結婚產女後退團，Crayon Pop開始以4人形式活動，卻未有團體回歸，前景也是不明朗。

其實，2012年出道的還有SPICA、FIESTAR、The SeeYa、Tiny-G等女團，然而發展都不順遂，未等七年便已解散，不知上述四團又有哪團還能繼續呢？

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