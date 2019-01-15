2019年这些女团面对「七年之痒」会有变动吗？

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来到2019年，要面对「七年之痒」的团体真不少，其实2012年出道的韩团大概有80个，当中大红的却很少，而且都是经历过磨难才红起来，来到动荡的关口，他们谁能继续走下去呢？先跟小编来看看女团的情况吧~

EXID



2012年2月出道。EXID的爆红被誉为奇迹，历经了许多艰苦，她们胜在够团结。2018年末完整5人回归，应该也能一起走过关口吧~

AOA



2012年8月出道。草娥退团对AOA是一大打击，去年5月重新振作以6人体制回归，不过不能否认，近两年AOA的声势的确下滑不少，加上人气和资源过於集中雪炫，也令人觉得会和当初的MISS A、4 MINUTE类似。

Hello Venus



2012年5月出道,却未有大红过，连一位都未曾拿下过。2017年1月推出第6张迷你专辑《Mystery of VENUS》后，成员都有出演音乐剧等活动，团体则多是单曲，前景不明朗。

Crayon Pop



2012年7月出道，起初不算突出。2013年以《Bar Bar Bar》的「直列五汽缸舞」红遍韩国，声势却未有持续。2017年成员昭燏结婚产女后退团，Crayon Pop开始以4人形式活动，却未有团体回归，前景也是不明朗。

其实，2012年出道的还有SPICA、FIESTAR、The SeeYa、Tiny-G等女团，然而发展都不顺遂，未等七年便已解散，不知上述四团又有哪团还能继续呢？

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