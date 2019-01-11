粉嘟嘟超可愛！ 網友為Wanna One姜丹尼爾設計「鮮桃汁應援手燈」

這應援手燈也太可愛！ 完美展現了姜丹尼爾身為「人間桃子」的特點，就照這樣商品化也可以耶~
大家還記得姜丹尼爾在《Produce 101》裡量肩膀寬度時，露出可愛兔牙的一幕嗎？ 當時他因為粉紅色的頭髮、小黑豆一樣的眼睛和點睛之筆的牙牙，被粉絲說「好像Kakao Friends的Apeach」：
最近更有網友為即將展開solo活動的他設計了非官方的應援棒，一樣是借用了桃子的形象！
設計者表示：「使用象徵了姜丹尼爾的桃子❤粉紅色透明的部分是桃汁的概念，可以用液體或塑膠材質來表現！ 」
「還做了像冷飲杯一樣帶有吸管的版本>_<」這讓人不自覺地想吸吸看耶，感覺真的有桃子的味道：
中間這顆桃子真的太可愛了！ 桃汁的概念也超級贊，搖起來一定很有動感~而除了白色之外，網友還做了一個淡粉色的版本，更加軟Q耶：
粉絲們紛紛表示就用這個樣子直接做商品都完全可以接受，也有粉絲猜以姜丹尼爾的個性，搞不好會親自設計一款應援棒哦！ 不管是哪一種，都讓人超級期待！
（圖源：KSD韓星網，Twitter@doukeibakery）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究