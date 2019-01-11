粉嘟嘟超可爱！ 网友为Wanna One姜丹尼尔设计「鲜桃汁应援手灯」

这应援手灯也太可爱！ 完美展现了姜丹尼尔身为「人间桃子」的特点，就照这样商品化也可以耶~
大家还记得姜丹尼尔在《Produce 101》里量肩膀宽度时，露出可爱兔牙的一幕吗？ 当时他因为粉红色的头发、小黑豆一样的眼睛和点睛之笔的牙牙，被粉丝说「好像Kakao Friends的Apeach」：
最近更有网友为即将展开solo活动的他设计了非官方的应援棒，一样是借用了桃子的形象！
设计者表示：「使用象徵了姜丹尼尔的桃子❤粉红色透明的部分是桃汁的概念，可以用液体或塑胶材质来表现！ 」
「还做了像冷饮杯一样带有吸管的版本>_<」这让人不自觉地想吸吸看耶，感觉真的有桃子的味道：
中间这颗桃子真的太可爱了！ 桃汁的概念也超级赞，摇起来一定很有动感~而除了白色之外，网友还做了一个淡粉色的版本，更加软Q耶：
粉丝们纷纷表示就用这个样子直接做商品都完全可以接受，也有粉丝猜以姜丹尼尔的个性，搞不好会亲自设计一款应援棒哦！ 不管是哪一种，都让人超级期待！
（图源：KSD韩星网，Twitter@doukeibakery）
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