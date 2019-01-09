昌珉才是「真·鐵壁男」？ 被女粉絲撩還要吐槽人家！

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把女粉絲們精心準備的甜蜜情話和笑話全部「反彈」出去、毫不留情面，昌珉這樣的愛豆也是前無古人了吧XD

東方神起最近發行了15周年特別專輯《New Chapter #2 : The Truth of Love》，簽售會也陸續開始進行，很多粉絲最期待的一刻終於到來了——近距離與昌珉互動， 聆聽最新版本的沈氏吐槽！ 來看看這次昌珉都爆出了什麼「毒舌」語錄XDD



粉絲試圖用另類的方式稱讚昌珉，結果：

粉絲：暈，歐巴昨天去釜山又去登島（讀音some）了嗎？

昌珉：內？ 你說城（讀音sung）嗎？

粉絲：是島啦！

昌珉：...... 什麼島？

粉絲：Very Handsome！ 嘿嘿嘿。

昌珉：（停頓4秒）...... 想著這些，現在是不是很痛苦？

粉絲：歐巴知道自己每天穿的T恤叫什麼名字嗎？

昌珉：是什麼呢？

粉絲：每天穿的T的名字哦！

昌珉：（思考了一下開始大笑）不要說！ 不要！

粉絲：為什麼嘛~

昌珉：不要說！

粉絲：（射出愛心子彈）cutie！



還有臨場發揮的，一樣被昌珉吐槽回去：

（粉絲穿了韓服去見面會）

昌珉：給人印象很深呢。

粉絲：（帥到失語中）

昌珉：不冷嗎？ 感冒可不行哦。

粉絲：看到我的熱情把上衣都燒到了嗎？ （熨燙時燒到）

昌珉：不就是破了嗎？ 出門時穿暖一點。



至於用冷笑話「告白」的粉絲，昌珉也「絕不留情」：

粉絲：我為歐巴學了東西！

昌珉：學了什麼？

粉絲：笑話!

昌珉：什麼笑話？

粉絲：總覺得歐巴有道牆（讀音byeok），知道是什麼牆嗎？

昌珉：哈哈，是什麼牆？

粉絲：完美（wan byeok）。

粉絲：歐巴，大家都說我的眼睛最美，你知道為什麼嗎？

昌珉：為什麼？

粉絲：因為我的眼裡有美麗的歐巴。

昌珉：天天想這些頭很痛吧？ 新年快樂。 祝你健康。



歐巴天天這麼毒舌，什麼時候才能解決終身大事呢？ （操心太多）不過粉絲們喜歡的也正是這樣坦誠的昌珉就對了XD

（圖源：Twitter@ yh_perfect_cm、MAXmingshun）

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