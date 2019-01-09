昌珉才是「真・铁壁男」？ 被女粉丝撩还要吐槽人家！

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把女粉丝们精心准备的甜蜜情话和笑话全部「反弹」出去、毫不留情面，昌珉这样的爱豆也是前无古人了吧XD

东方神起最近发行了15周年特别专辑《New Chapter #2 : The Truth of Love》，签售会也陆续开始进行，很多粉丝最期待的一刻终於到来了——近距离与昌珉互动， 聆听最新版本的沈氏吐槽！ 来看看这次昌珉都爆出了什么「毒舌」语录XDD



粉丝试图用另类的方式称赞昌珉，结果：

粉丝：晕，欧巴昨天去釜山又去登岛（读音some）了吗？

昌珉：内？ 你说城（读音sung）吗？

粉丝：是岛啦！

昌珉：...... 什么岛？

粉丝：Very Handsome！ 嘿嘿嘿。

昌珉：（停顿4秒）...... 想著这些，现在是不是很痛苦？

粉丝：欧巴知道自己每天穿的T恤叫什么名字吗？

昌珉：是什么呢？

粉丝：每天穿的T的名字哦！

昌珉：（思考了一下开始大笑）不要说！ 不要！

粉丝：为什么嘛~

昌珉：不要说！

粉丝：（射出爱心子弹）cutie！



还有临场发挥的，一样被昌珉吐槽回去：

（粉丝穿了韩服去见面会）

昌珉：给人印象很深呢。

粉丝：（帅到失语中）

昌珉：不冷吗？ 感冒可不行哦。

粉丝：看到我的热情把上衣都烧到了吗？ （熨烫时烧到）

昌珉：不就是破了吗？ 出门时穿暖一点。



至於用冷笑话「告白」的粉丝，昌珉也「绝不留情」：

粉丝：我为欧巴学了东西！

昌珉：学了什么？

粉丝：笑话!

昌珉：什么笑话？

粉丝：总觉得欧巴有道墙（读音byeok），知道是什么墙吗？

昌珉：哈哈，是什么墙？

粉丝：完美（wan byeok）。

粉丝：欧巴，大家都说我的眼睛最美，你知道为什么吗？

昌珉：为什么？

粉丝：因为我的眼里有美丽的欧巴。

昌珉：天天想这些头很痛吧？ 新年快乐。 祝你健康。



欧巴天天这么毒舌，什么时候才能解决终身大事呢？ （操心太多）不过粉丝们喜欢的也正是这样坦诚的昌珉就对了XD

（图源：Twitter@ yh_perfect_cm、MAXmingshun）

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