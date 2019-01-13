BTS防彈少年團V的好友有共同點，原來兄弟們都姓「朴」

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防彈少年團的成員V，數次被評為世首帥的美男子，卻沒有一絲偶像包袱，個性單純又善良，還時不時露出天然呆的反差萌，真的是「鎖」死了無數粉絲的心啊。 好人緣的他不管和誰都能很快變得親近，不過其中就有5位「朴氏」男星可謂是他的至親死黨。

1. 朴寶劍



V和朴寶劍的友情，據說他們的關係好到連防彈少年團成員都吃醋的地步。 兩人私下會一起去旅遊，被拍到朴一起去看了BIGBANG的演唱會，一起去遊樂園玩~朴寶劍拍戲時，V也積極應援。 防彈少年團舉辦演唱會時，朴寶劍也親自到場觀看。



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2. 朴敘俊



V和朴敘俊因為合作《花郎》而成為好友，在電視劇殺青後也一直保持聯繫。 朴敘俊拍攝《金秘書為什麼那樣》時，V還送上了咖啡車，V配上了自己超級帥氣的照片的，卻用了朴敘俊一張低頭仰拍雙下巴大鼻孔的照片，真的是相愛相殺的一對~



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3. 朴炯植



因為《花郎》，V不僅和朴敘俊成了好兄弟，還和朴炯植成了死黨，這三人也是經常「約會」。 好兄弟拍戲時，V也自然不會忘了送上應援的餐車。



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4. 朴智旻JIMIN



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作為95LINE的好友，JIMIN和V就是一對平時愛玩愛鬧，關鍵時刻就互相互助的「親故」，這輩子都無法分開的友情。



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5. 朴志訓



V新收的一位「迷弟」，Wanna One的朴志訓。 一直把V當成偶像的朴志訓終於能和偶像握手、說話、甚至擁抱了，兩人還約定一起打遊戲。



除了以上的好兄弟之外，V還有不少娛樂圈好友哦，河智苑、陸星材、張文福等與V的感情超級好。

「圖：instagram」

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