BTS防弹少年团V的好友有共同点，原来兄弟们都姓「朴」

防弹少年团的成员V，数次被评为世首帅的美男子，却没有一丝偶像包袱，个性单纯又善良，还时不时露出天然呆的反差萌，真的是「锁」死了无数粉丝的心啊。 好人缘的他不管和谁都能很快变得亲近，不过其中就有5位「朴氏」男星可谓是他的至亲死党。
V和朴宝剑的友情，据说他们的关系好到连防弹少年团成员都吃醋的地步。 两人私下会一起去旅游，被拍到朴一起去看了BIGBANG的演唱会，一起去游乐园玩~朴宝剑拍戏时，V也积极应援。 防弹少年团举办演唱会时，朴宝剑也亲自到场观看。
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V和朴叙俊因为合作《花郎》而成为好友，在电视剧杀青后也一直保持联系。 朴叙俊拍摄《金秘书为什么那样》时，V还送上了咖啡车，V配上了自己超级帅气的照片的，却用了朴叙俊一张低头仰拍双下巴大鼻孔的照片，真的是相爱相杀的一对~
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因为《花郎》，V不仅和朴叙俊成了好兄弟，还和朴炯植成了死党，这三人也是经常「约会」。 好兄弟拍戏时，V也自然不会忘了送上应援的餐车。
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4. 朴智旻JIMIN
作为95LINE的好友，JIMIN和V就是一对平时爱玩爱闹，关键时刻就互相互助的「亲故」，这辈子都无法分开的友情。
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V新收的一位「迷弟」，Wanna One的朴志训。 一直把V当成偶像的朴志训终於能和偶像握手、说话、甚至拥抱了，两人还约定一起打游戏。
除了以上的好兄弟之外，V还有不少娱乐圈好友哦，河智苑、陆星材、张文福等与V的感情超级好。
「图：instagram」
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