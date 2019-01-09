BLACKPINK Jennie穿超短褲坐立不安！粉絲：造型師你給我出來
明星 2019年1月9日 星期三08:15 Rui
為了展現女愛豆的熱辣性感，造型師們經常給她們穿上超短熱褲，雖然起到了舞台效果，但作為穿的人來說真的很！不！方便！
BLACKPINK受邀參加了《第33屆金唱片頒獎典禮》，Jennie身穿黑色露肩摸胸上衣搭配同色系熱褲登場，腰間還圍了一層金色的紗，腳踩過膝長靴，又仙又御姐，也牢牢吸引住了觀眾的視線。
然而頒獎禮過後網路上又出現了不少質疑造型師的聲音，表示Jennie的褲子實在太短了。 而也就在金唱片頒獎禮前幾日舉辦的《2018 MelON Music Awards》頒獎禮上，Jennie也穿了類似的短褲。 坐在台下等候的Jennie被多名觀眾的鏡頭拍到整理褲腳，實在是因為褲子太短導致動作稍大一點褲子就往上竄，當時就引發了不小的爭議，廣大粉絲和網民指責造型師給Jennie穿得太短。 然而這一次造型師仿佛沒有吸取之前的教訓，依舊讓Jennie穿了超短褲，也難怪不少粉絲強烈抗議。
「圖：YouTube/mera、spinel cam」
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