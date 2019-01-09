BLACKPINK Jennie穿超短裤坐立不安！粉丝：造型师你给我出来
明星 2019年1月9日 星期三08:15 Rui
为了展现女爱豆的热辣性感，造型师们经常给她们穿上超短热裤，虽然起到了舞台效果，但作为穿的人来说真的很！不！方便！
BLACKPINK受邀参加了《第33届金唱片颁奖典礼》，Jennie身穿黑色露肩摸胸上衣搭配同色系热裤登场，腰间还围了一层金色的纱，脚踩过膝长靴，又仙又御姐，也牢牢吸引住了观众的视线。
然而颁奖礼过后网路上又出现了不少质疑造型师的声音，表示Jennie的裤子实在太短了。 而也就在金唱片颁奖礼前几日举办的《2018 MelON Music Awards》颁奖礼上，Jennie也穿了类似的短裤。 坐在台下等候的Jennie被多名观众的镜头拍到整理裤脚，实在是因为裤子太短导致动作稍大一点裤子就往上窜，当时就引发了不小的争议，广大粉丝和网民指责造型师给Jennie穿得太短。 然而这一次造型师仿佛没有吸取之前的教训，依旧让Jennie穿了超短裤，也难怪不少粉丝强烈抗议。
「图：YouTube/mera、spinel cam」
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