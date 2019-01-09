「年度最成功的迷弟」BTS防彈少年團V和Wanna One朴志訓又在舞台上擁抱了！
明星 2019年1月9日 星期三09:30 Rui
Wanna One成員朴志訓自己雖是愛豆，但其實也是一枚「迷弟」，他就曾透露過自己相當喜歡防彈少年團的V，把對方當作榜樣學習。
第33屆金唱片頒獎典禮上V和朴志訓就上演了一幕迷弟追星成功的戲碼。
當天的頒獎禮上，防彈少年團捧回了專輯類大賞，再次驗證了全球級的超人氣。 頒獎環節結束之後，舞台上響起的安可歌曲就是防彈少年團的《IDOL》，所有出席典禮的嘉賓們一起走上舞台， 此時鏡頭捕捉到V和朴志訓的互動場景。
V看到正準備走過的朴志訓，一邊露出大大的笑容一邊伸出雙手，朴志訓也是一看到對方就自覺走進他的懷中。 兩人聽著音樂，跟著扭動，還不時說悄悄話，感情十分好。
其實這已經不是第一次V和朴志訓被拍到在頒獎典禮上互相擁抱了，從迷弟變成好友，朴志訓可以說是追星界最成功的案例之一。
「圖：twitter/1999oe9、daisuki_jihonn、VShock1230」
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