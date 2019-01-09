「年度最成功的迷弟」BTS防弹少年团V和Wanna One朴志训又在舞台上拥抱了！
明星 2019年1月9日 星期三09:30 Rui
Wanna One成员朴志训自己虽是爱豆，但其实也是一枚「迷弟」，他就曾透露过自己相当喜欢防弹少年团的V，把对方当作榜样学习。
第33届金唱片颁奖典礼上V和朴志训就上演了一幕迷弟追星成功的戏码。
当天的颁奖礼上，防弹少年团捧回了专辑类大赏，再次验证了全球级的超人气。 颁奖环节结束之后，舞台上响起的安可歌曲就是防弹少年团的《IDOL》，所有出席典礼的嘉宾们一起走上舞台， 此时镜头捕捉到V和朴志训的互动场景。
V看到正准备走过的朴志训，一边露出大大的笑容一边伸出双手，朴志训也是一看到对方就自觉走进他的怀中。 两人听著音乐，跟著扭动，还不时说悄悄话，感情十分好。
其实这已经不是第一次V和朴志训被拍到在颁奖典礼上互相拥抱了，从迷弟变成好友，朴志训可以说是追星界最成功的案例之一。
「图：twitter/1999oe9、daisuki_jihonn、VShock1230」
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