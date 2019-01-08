賴冠霖開通IG用三國語言賀新年，但兩件事情仍引起網友爭議！

啊…小編祝大家新年快樂，事事順利，心想事成，賺大錢囉！
男團Wanna One的活動結束後，目前賴冠霖一月份已確定到中國拍戲，首個演員活動就成為男一，主演中國版《初戀那件小事》（初戀這件小事）的「小莫學長」。
此外，賴冠霖也開通了個人IG與粉絲們互動，目前已破60萬追蹤者，除了上傳了兩張旅遊照之外，還用了中、英、韓三國語言寫下了想說的話：「你好，大家有好好跨年嗎？2018年發生了很多事情，好事壞事等，這些事成了我人生難能可貴的經驗，但是都已是過去式了。各位，2019年是一個真正的開始，我賴冠霖將會戰勝任何一切的難題，但我知道我將不會孤軍奮戰，一起加油吧！新年快樂」
字裡行間充滿著正面且重新出發的意志，粉絲們也一一向他加油喊話：「冠霖加油！」、「霖霖今天等你回家❤」、「早安啊冠霖 到北京多穿一点 北京真的很冷啊！」、「寶貝00啊~ 世界是一體的不分語言和國籍 無論在哪生存都要堅持下去 姐姐們都會支持你的！加油」、「冠霖不要因為一些奇奇怪怪的言論和留言而煩心哦，要天天開心」、「會一直pick你滴～」。
而出生自台灣的賴冠霖，也因為使用簡體字打招呼，引來了網友的酸語留言：「人都會生病 那拜託他生病不要回來台灣用健保看病唷❤不然和黃安一樣挺丟臉的」、「新年快樂的樂忘記打簡體了ㄛ」、「台灣姐姐們你們ㄉ00只喜歡中國小姐姐啦 所以記得打殘體字00才看的懂唷」、「中國霖果然是用簡體不意外」、「去開微博吧」、「大陸人不用IG的」。
此外，賴冠霖拍戲的消息一出，便引起許多網友質疑他的演技與實力，第一部戲就當上男主角，較不被看好，畢竟之前從未有拍戲經驗，加油吧！
（圖自：official_lai_kuanlin•IG／TVdaily）
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