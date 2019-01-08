赖冠霖开通IG用三国语言贺新年，但两件事情仍引起网友争议！

啊…小编祝大家新年快乐，事事顺利，心想事成，赚大钱罗！
男团Wanna One的活动结束后，目前赖冠霖一月份已确定到中国拍戏，首个演员活动就成为男一，主演中国版《初恋那件小事》（初恋这件小事）的「小莫学长」。
此外，赖冠霖也开通了个人IG与粉丝们互动，目前已破60万追踪者，除了上传了两张旅游照之外，还用了中、英、韩三国语言写下了想说的话：「你好，大家有好好跨年吗？2018年发生了很多事情，好事坏事等，这些事成了我人生难能可贵的经验，但是都已是过去式了。各位，2019年是一个真正的开始，我赖冠霖将会战胜任何一切的难题，但我知道我将不会孤军奋战，一起加油吧！新年快乐」
字里行间充满著正面且重新出发的意志，粉丝们也一一向他加油喊话：「冠霖加油！」、「霖霖今天等你回家❤」、「早安啊冠霖 到北京多穿一点 北京真的很冷啊！」、「宝贝00啊~ 世界是一体的不分语言和国籍 无论在哪生存都要坚持下去 姐姐们都会支持你的！加油」、「冠霖不要因为一些奇奇怪怪的言论和留言而烦心哦，要天天开心」、「会一直pick你滴～」。
而出生自台湾的赖冠霖，也因为使用简体字打招呼，引来了网友的酸语留言：「人都会生病 那拜托他生病不要回来台湾用健保看病唷❤不然和黄安一样挺丢脸的」、「新年快乐的乐忘记打简体了ㄛ」、「台湾姐姐们你们ㄉ00只喜欢中国小姐姐啦 所以记得打残体字00才看的懂唷」、「中国霖果然是用简体不意外」、「去开微博吧」、「大陆人不用IG的」。
此外，赖冠霖拍戏的消息一出，便引起许多网友质疑他的演技与实力，第一部戏就当上男主角，较不被看好，毕竟之前从未有拍戏经验，加油吧！
（图自：official_lai_kuanlin•IG／TVdaily）
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