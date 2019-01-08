BTOB 旼赫公開首張個專曲目表　陸星材、(G)I-DLE 小娟跨刀獻聲！

BTOB 旼赫公開首張個專曲目表　陸星材、(G)I-DLE 小娟跨刀獻聲！

KPOP   2019年1月8日   星期二08:35   施乃琪  

趕在入伍前推出首張個人專輯的旼赫做好了萬全準備，不只有雙主打、全創作，合作陣容也超華麗！

CUBE Entertainment 今天（8 日）搶先釋出旼赫首張個人專輯〈HUTAZONE〉的完整曲目表，以雙主打歌 “YA” 和「今夜」為首總共收錄 11 首歌曲，彷彿直接手寫在手邊小紙條上的設計隨性又瀟灑。

旼赫不僅親自參與每首歌曲的詞、曲創作，更邀來十分強大的跨刀陣容，有師妹小娟為第三首歌「你也是？我也是！」獻聲，BTOB 老么陸星材也和他合唱「是一場夢吧」」。

而 2017 年就釋出音源的 "Purple Rain" 是和 CHEEZE 合作的歌曲，此外作為雙主打歌之一的「今夜」還特別註明是跟粉絲 Melody 合作的歌曲。

〈HUTAZONE〉將於 15 日正式發行，期待旼赫一次釋放累積已久的創作才華！


（照片來源：CUBE Entertainment、@hutazone）

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