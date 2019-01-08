BTOB 旼赫公开首张个专曲目表 陆星材、(G)I-DLE 小娟跨刀献声！
KPOP 2019年1月8日 星期二08:35 施乃琪
赶在入伍前推出首张个人专辑的旼赫做好了万全准备，不只有双主打、全创作，合作阵容也超华丽！
CUBE Entertainment 今天（8 日）抢先释出旼赫首张个人专辑〈HUTAZONE〉的完整曲目表，以双主打歌 “YA” 和「今夜」为首总共收录 11 首歌曲，彷佛直接手写在手边小纸条上的设计随性又潇洒。
旼赫不仅亲自参与每首歌曲的词、曲创作，更邀来十分强大的跨刀阵容，有师妹小娟为第三首歌「你也是？我也是！」献声，BTOB 老么陆星材也和他合唱「是一场梦吧」」。
而 2017 年就释出音源的 "Purple Rain" 是和 CHEEZE 合作的歌曲，此外作为双主打歌之一的「今夜」还特别注明是跟粉丝 Melody 合作的歌曲。
〈HUTAZONE〉将於 15 日正式发行，期待旼赫一次释放累积已久的创作才华！
（照片来源：CUBE Entertainment、@hutazone）
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