《鎖命危機》爽朗直白孔曉振 自爆怕鬼不怕人

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演員孔曉振最新驚悚電影作品《鎖命危機》即將於1月18日在台上映，曾說過原本相當不願意接演這部電影的她，又如何看待這一部作品？

大家熟悉的孔曉振，在電視劇的演出中嘗試過多種角色，演出不為自己設限，堪稱浪漫愛情女王，但她對於這樣的定位卻顯得開始厭倦。孔曉振說：“就像挑選電視劇時一樣，10部中有9部都是類似的角色。”不過大螢幕的她卻不一樣，孔曉振笑稱這次也是一種挑戰，是從來沒有演過的個性這麼弱的角色。



《鎖命危機》描述一名獨居女子京敏（孔曉振飾）總在家中發現有陌生人入侵的痕跡，後來甚至在住處發生殺人事件，讓恐怖感開始襲來。孔曉振在片中也成功表達了獨居女子心理上的不安以及極度恐懼。



“在挑選電影時，想要找部比較穩定又安全的作品，這種作品雖然很棒，但對我來說也可能成為毒藥。所以也想要試著找一部能讓我絞盡腦汁的作品，當時我實在不是很想接演《鎖命危機》，但又沒有勇氣說出來，也找不到拒絕理由，只好一直推遲。”孔曉振憶起當時看到劇本的猶豫。



孔曉振在《鎖命危機》中所演出的京敏，必須時常給人一種憋在心裡說不出口的感受，而與大家原本所熟悉的那個直白又爽快個性的孔曉振完全相反，讓她在演出這個角色時非常小心翼翼，演出時也刻意將講話聲調壓低，連電影的後製作業她也參與。



孔曉振甚至覺得恐怖懸疑電影中，主角一定會一個人跑進廢墟之類的地方，這是很不寫實的，所以孔曉振在看劇本的時候曾覺得「太誇張」，很多身邊友人獨居的恐怖感受或電影，孔曉振都無法理解。她說：“因為我是很直接大方的人，所以也不太怕人或認生，不過我倒是有點怕鬼。”強調她是比較怕鬼不怕陌生人。



孔曉振絕不會令觀眾們失望，當她緊張地發抖、靜靜地流下眼淚，讓觀眾們都想為她喊一聲“加油”， 1月18日台灣的觀眾們，記得快來戲院幫《鎖命危機》孔布利加油！

照片/影片：采昌國際多媒體，머리꽃

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