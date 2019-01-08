《锁命危机》爽朗直白孔晓振 自爆怕鬼不怕人

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演员孔晓振最新惊悚电影作品《锁命危机》即将於1月18日在台上映，曾说过原本相当不愿意接演这部电影的她，又如何看待这一部作品？

大家熟悉的孔晓振，在电视剧的演出中尝试过多种角色，演出不为自己设限，堪称浪漫爱情女王，但她对於这样的定位却显得开始厌倦。孔晓振说：“就像挑选电视剧时一样，10部中有9部都是类似的角色。”不过大萤幕的她却不一样，孔晓振笑称这次也是一种挑战，是从来没有演过的个性这么弱的角色。



《锁命危机》描述一名独居女子京敏（孔晓振饰）总在家中发现有陌生人入侵的痕迹，后来甚至在住处发生杀人事件，让恐怖感开始袭来。孔晓振在片中也成功表达了独居女子心理上的不安以及极度恐惧。



“在挑选电影时，想要找部比较稳定又安全的作品，这种作品虽然很棒，但对我来说也可能成为毒药。所以也想要试著找一部能让我绞尽脑汁的作品，当时我实在不是很想接演《锁命危机》，但又没有勇气说出来，也找不到拒绝理由，只好一直推迟。”孔晓振忆起当时看到剧本的犹豫。



孔晓振在《锁命危机》中所演出的京敏，必须时常给人一种憋在心里说不出口的感受，而与大家原本所熟悉的那个直白又爽快个性的孔晓振完全相反，让她在演出这个角色时非常小心翼翼，演出时也刻意将讲话声调压低，连电影的后制作业她也参与。



孔晓振甚至觉得恐怖悬疑电影中，主角一定会一个人跑进废墟之类的地方，这是很不写实的，所以孔晓振在看剧本的时候曾觉得「太夸张」，很多身边友人独居的恐怖感受或电影，孔晓振都无法理解。她说：“因为我是很直接大方的人，所以也不太怕人或认生，不过我倒是有点怕鬼。”强调她是比较怕鬼不怕陌生人。



孔晓振绝不会令观众们失望，当她紧张地发抖、静静地流下眼泪，让观众们都想为她喊一声“加油”， 1月18日台湾的观众们，记得快来戏院帮《锁命危机》孔布利加油！

照片/影片：采昌国际多媒体，머리꽃

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