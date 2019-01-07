《Running Man》Apink普美變瘦後，「踢腿」能力是否跟著變弱了呢～？
綜藝 2019年1月7日 星期一12:32 MiJimin
終於完整體出現在《RM》啦，一起來看看新歌《%%》的小舞台吧！
在昨日播出的《Running Man》（ep.433）中，節目組邀請到了人氣女團Apink，成為了此次競賽的「任務妖精」，這也是第一次六位成員完整體上節目，RM成員們看到她們出演也相當開心。
▼一出現就帶來了新歌《%%》(응응) 的live舞台：（可快轉至00:55）
RM成員們也發現了尹普美變得更瘦了，劉在錫還說真的好久沒看到普美唱歌了，因為通常看到她，都是在展示踢腿～XD，節目組更把之前李光洙跟池錫辰挨踢的片段，剪輯進來給觀眾們回顧。
金鍾國接著說：「普美瘦了很多啊…。」劉在錫：「對啊～我也嚇了一跳！可能因為瘦了，看起來沒什麼力氣了。」池錫辰：「現在好像掃踢一點也不會疼了。」
▼結果池錫辰還是被推出來試一試「普美踢」，結果…：
踢之前池錫辰還嗆聲說：「不好意思！你的腳背可能會很痛的，我很結實的。」結果普美踢完立刻倒地～XDDD，踢下去那一聲「啪！」也太大聲，收音收得太好了～XD，劉在錫問池錫辰說：「和以前比起來有什麼變化嗎？」池錫辰猛搖頭揮手，表示一點都沒變！劉在錫就說：「普美還活著啊！！！」（踢腿還很活躍的意思）
Apink全新主打歌《%%》將在今日（1/7）下午6點公開完整MV，讓我們一起期待吧～！
（圖自：SBS Running Man）
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留言/評論
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盼了許久的apink完全體，結果只有短短的半小時不到，挺失望的，根本沒展現出apink應有的綜藝表現
1小時前