《Running Man》Apink普美变瘦后，「踢腿」能力是否跟著变弱了呢～？
综艺 2019年1月7日 星期一12:32 MiJimin
终於完整体出现在《RM》啦，一起来看看新歌《%%》的小舞台吧！
在昨日播出的《Running Man》（ep.433）中，节目组邀请到了人气女团Apink，成为了此次竞赛的「任务妖精」，这也是第一次六位成员完整体上节目，RM成员们看到她们出演也相当开心。
▼一出现就带来了新歌《%%》(응응) 的live舞台：（可快转至00:55）
RM成员们也发现了尹普美变得更瘦了，刘在锡还说真的好久没看到普美唱歌了，因为通常看到她，都是在展示踢腿～XD，节目组更把之前李光洙跟池锡辰挨踢的片段，剪辑进来给观众们回顾。
金钟国接著说：「普美瘦了很多啊…。」刘在锡：「对啊～我也吓了一跳！可能因为瘦了，看起来没什么力气了。」池锡辰：「现在好像扫踢一点也不会疼了。」
▼结果池锡辰还是被推出来试一试「普美踢」，结果…：
踢之前池锡辰还呛声说：「不好意思！你的脚背可能会很痛的，我很结实的。」结果普美踢完立刻倒地～XDDD，踢下去那一声「啪！」也太大声，收音收得太好了～XD，刘在锡问池锡辰说：「和以前比起来有什么变化吗？」池锡辰猛摇头挥手，表示一点都没变！刘在锡就说：「普美还活著啊！！！」（踢腿还很活跃的意思）
Apink全新主打歌《%%》将在今日（1/7）下午6点公开完整MV，让我们一起期待吧～！
（图自：SBS Running Man）
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留言/评论
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盼了許久的apink完全體，結果只有短短的半小時不到，挺失望的，根本沒展現出apink應有的綜藝表現
1小时前