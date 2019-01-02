《兩天一夜》劉日勇PD下車，官方回應：「只是休息~並未從KBS辭職。」

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感謝劉PD這些日子的付出...，新PD感覺也很不錯～！《兩天一夜》繼續加油吧～！！

KBS的長壽節目《兩天一夜》在2018年最後一集時，劉日勇PD宣布了下車的消息，大家都感到相當遺憾。

劉PD表示：「這次的錄製後，我就要離開《兩天一夜》了，至今已過了兩年半的時間，時間過得很快，和不足的我一起工作，非常感謝我們的工作人員和成員們，一直很想對大家說出來，謝謝。」成員們也表示要不是劉日勇PD在，《兩天一夜》也無法走到現場，現場氛圍相當感傷。



而下一位接任者則是金成PD，也有「色情PD」的綽號，相當人性化且經常出現在螢光幕前，從2012年就一直在此打拼，和成員們感情也相當好，他表示：「雖然擁有19禁的綽號，內心還是很純真的，會好好帶領《兩天一夜》，也請大家多多指教。」

早先雖然傳出了劉日勇PD不僅從節目下車，更向KBS提出辭職，但官方已否認了這件事情，並表示劉PD只是打算休息一～兩個月，並沒有離開KBS的這個說法。



不曉得換了新的PD後，與成員們之間又會有什麼樣新的火花？讓我們一起期待2019年的《兩天一夜》吧！

（圖自：KBS《兩天一夜》）

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